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В Британии сторонник ИГ получил пожизненный срок за призывы убить принца Джорджа
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В Британии сторонник ИГ получил пожизненный срок за призывы убить принца Джорджа
Говорит Москва
2 часа назад
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В нём он опубликовал адрес школы, в которой учится малолетний сын герцогини Кембриджской, и призывал напасть на него, а также на других членов королевской семьи.
По данным следствия, Рашид контактировал с боевиками запрещённого в
России
«Исламского государства» и планировал уехать в
Сирию
, чтобы примкнуть к террористам.
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