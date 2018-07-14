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В Британии сторонник ИГ получил пожизненный срок за призывы убить принца Джорджа
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В Британии сторонник ИГ получил пожизненный срок за призывы убить принца Джорджа 

Говорит Москва 2 часа назад
В нём он опубликовал адрес школы, в которой учится малолетний сын герцогини Кембриджской, и призывал напасть на него, а также на других членов королевской семьи.
По данным следствия, Рашид контактировал с боевиками запрещённого в России «Исламского государства» и планировал уехать в Сирию, чтобы примкнуть к террористам.
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