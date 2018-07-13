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Срочно: СБ ООН наложил оружейное эмбарго на Южный Судан
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Срочно: СБ ООН наложил оружейное эмбарго на Южный Судан 

ИА Синьхуа 4 часа назад
ООН, 13 июля /Синьхуа/ — СБ ООН сегодня принял резолюцию,
налагающую эмбарго на ввоз оружия в Южный Судан. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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