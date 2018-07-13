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В Камеруне неизвестные напали на конвой министра обороны страны
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В Камеруне неизвестные напали на конвой министра обороны страны 

РИА Новости 13 июля 2018
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Вооруженные люди напали на транспортную колонну министра обороны Камеруна Джозефа Бери Ассомо в англоязычном регионе страны, несколько нападавших ликвидированы, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную радиостанцию.
Отмечается, что колонна состояла примерно из 30 автомобилей. В ходе инцидента также пострадали четыре солдата и журналист.
"Конвой министра был атакован в районе Кумба", — заявил источник в силах безопасности.
Камерун — страна, богатая запасами нефти. Кроме того, природные условия для ведения сельского хозяйства здесь более благоприятны, чем в ряде других стран, расположенных к югу от Сахары. В Камеруне число грамотных людей превышает 70% населения — это один из самых высоких показателей в Африке.
Однако в стране крайне высокий уровень безработицы и большое социально-имущественное расслоение населения. В этих проблемах часто обвиняют нынешнего президента 85-летнего Поля Бийю. Кроме того, население юга страны, где проживает англоговорящее меньшинство Камеруна, часто заявляет, что нынешний глава не дает возможности выходцам с юга полноправно участвовать в политической жизни государства. Сам Бийя — представитель франкоговорящего большинства страны.
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