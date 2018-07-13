Ещё
Мигранты пригрозили убить спасших их итальянцев за возможную высылку домой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мигранты пригрозили убить спасших их итальянцев за возможную высылку домой 

360tv.ru 13 июля 2018
Фото: 360tv.ru
Мигранты, нелегально перебравшиеся из Ливии в Европу, взяли в заложники и угрожают убить спасший из итальянский патруль береговой охраны. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Итальянский экипаж подобрал на свое судно мигрантов, терпящих бедствие в Средиземном море у берегов Сицилии. Однако те испугались, что их отправят обратно в Ливию и пригрозили расправиться со всем патрулем.
В ситуацию уже вмешался итальянский министр внутренних дел Маттео Сальвини. Он заявил, что власти страны сейчас изучают тех, кто находится на захваченном судне: их личности и мотивы бегства из Ливии. А также обдумывают возможность разместить их в Италии, но только для проведения расследования.
Сальвини заявил: «Если к итальянскому экипажу было применено насилие, мы это докажем». Министр выразил надежду, что «жесткая позиция Италии в отношении мигрантов станет общеевропейской ради целостности всего блока ЕС».
Ранее австрийские власти заявили о готовности защищать южные границы страны после того, как стало известно, что на границах Германии появятся транзитные центры для быстрой высылки беженцев.
360tv.ru: последние новости
Сирийская армия подняла флаг над Даръа Франция не станет отвечать на закрытие службы посольства в РФ В Госдуме приветствуют инициативу президента Хорватии наладить диалог с Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Плевать на торпеды»: зачем Трамп зовет Путина в США124
В МИД Украины неожиданно поддержали Россию183
В Казахстане убили игрока КВН43
Пытки в колонии: первое задержание по громкому делу98
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»1212
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение