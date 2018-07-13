Мигранты пригрозили убить спасших их итальянцев за возможную высылку домой

Мигранты, нелегально перебравшиеся из Ливии в Европу, взяли в заложники и угрожают убить спасший из итальянский патруль береговой охраны. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Итальянский экипаж подобрал на свое судно мигрантов, терпящих бедствие в Средиземном море у берегов Сицилии. Однако те испугались, что их отправят обратно в Ливию и пригрозили расправиться со всем патрулем.

В ситуацию уже вмешался итальянский министр внутренних дел Маттео Сальвини. Он заявил, что власти страны сейчас изучают тех, кто находится на захваченном судне: их личности и мотивы бегства из Ливии. А также обдумывают возможность разместить их в Италии , но только для проведения расследования.

Сальвини заявил: «Если к итальянскому экипажу было применено насилие, мы это докажем». Министр выразил надежду, что «жесткая позиция Италии в отношении мигрантов станет общеевропейской ради целостности всего блока ЕС».