72 участника неудавшегося переворота в Турции осуждены пожизненно 

Согласно информации предоставленной информационным агентством Интерфакс, в Турции вынесен приговор участникам государственного переворота 2016 года. 72 участника путча обвинявшиеся в преднамеренном убийстве сторонников президента Турции Эрдогана, в ходе беспорядков на Босфорском мосту, были осуждены пожизненно. В результате действий заговорщиков погибло 43 человека. Напомним, что попытка свержения действующей власти произошла в Турции в ночь на 16 июля 2016 года и завершилась неудачей мятежников.