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72 участника неудавшегося переворота в Турции осуждены пожизненно
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72 участника неудавшегося переворота в Турции осуждены пожизненно 

Национальный Туристический Союз 9 часов назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Согласно информации предоставленной информационным агентством Интерфакс, в Турции вынесен приговор участникам государственного переворота 2016 года. 72 участника путча обвинявшиеся в преднамеренном убийстве сторонников президента Турции Эрдогана, в ходе беспорядков на Босфорском мосту, были осуждены пожизненно. В результате действий заговорщиков погибло 43 человека. Напомним, что попытка свержения действующей власти произошла в Турции в ночь на 16 июля 2016 года и завершилась неудачей мятежников.
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