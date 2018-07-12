На борту корабля итальянской береговой гвардии с мигрантами работает полиция

Ожидавшееся в среду вечером прибытие в порт Трапани корабля итальянской береговой гвардии Diciotti, везущего в Италию 67 мигрантов, подобранных в Сицилийском проливе буксиром Vos Thalassa, не состоялась. Судно остаётся в открытом море и, как сообщают местные СМИ, на его борту работает полиция. Дело в том, что ряд мигрантов, находящихся на Diciotti, подозреваются в совершении нападения на экипаж Vos Thalassa.

Инцидент произошёл в территориальных водах Ливии . Мигранты, подобранные буксиром, выяснив с помощью мобильных телефонов, что он движется в сторону африканского побережья, а не в сторону Италии, начали угрожать 12 членам экипажа физической расправой, если их передадут ливийской береговой охране. Дело дошло до того, что капитан Vos Thalasa был вынужден передать в эфир сигнал об опасности. На него и откликнулся корабль итальянской береговой гвардии, взявший на свой борт мигрантов.

Вице-премьер Италии, глава МВЛ страны Маттео Сальвини заявил, что не даст разрешения на высадку мигрантов в порту Трапани до тех пор, «пока не будет получена гарантия, что преступники, пытавшиеся силой захватить буксир, не окажутся на какое-то время в тюрьме, а затем будут отправлены обратно в их страны».

Сообщается, что полиция намерена опросить о случившемся и членов экипажа Vos Thalassa, который также находится в море.

Гвинеи, Пакистана, Ирака и Алжира. Между тем ANSA пишет, что, согласно данным МВД Италии, начиная с января этого года, поток мигрантов, стремящихся попасть в Италию через Сицилийский пролив, составил 16 тысяч 935 человек, что на 80,13 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время на итальянском побережье высадились порядка 3 тысяч тунисцев, 2,5 тысячи выходцев из эритрейцев, 1,5 тысячи суданцев, 1,2 тысячи нигерийцев, а также выходцы из Кот-д’Ивуара, Мали