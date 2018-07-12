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На борту корабля итальянской береговой гвардии с мигрантами работает полиция
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На борту корабля итальянской береговой гвардии с мигрантами работает полиция 

Парламентская газета 12 июля 2018
Фото: Парламентская газета
Ожидавшееся в среду вечером прибытие в порт Трапани корабля итальянской береговой гвардии Diciotti, везущего в Италию 67 мигрантов, подобранных в Сицилийском проливе буксиром Vos Thalassa, не состоялась. Судно остаётся в открытом море и, как сообщают местные СМИ, на его борту работает полиция. Дело в том, что ряд мигрантов, находящихся на Diciotti, подозреваются в совершении нападения на экипаж Vos Thalassa.
Инцидент произошёл в территориальных водах Ливии. Мигранты, подобранные буксиром, выяснив с помощью мобильных телефонов, что он движется в сторону африканского побережья, а не в сторону Италии, начали угрожать 12 членам экипажа физической расправой, если их передадут ливийской береговой охране. Дело дошло до того, что капитан Vos Thalasa был вынужден передать в эфир сигнал об опасности. На него и откликнулся корабль итальянской береговой гвардии, взявший на свой борт мигрантов.
Вице-премьер Италии, глава МВЛ страны Маттео Сальвини заявил, что не даст разрешения на высадку мигрантов в порту Трапани до тех пор, «пока не будет получена гарантия, что преступники, пытавшиеся силой захватить буксир, не окажутся на какое-то время в тюрьме, а затем будут отправлены обратно в их страны».
Сообщается, что полиция намерена опросить о случившемся и членов экипажа Vos Thalassa, который также находится в море.
Между тем ANSA пишет, что, согласно данным МВД Италии, начиная с января этого года, поток мигрантов, стремящихся попасть в Италию через Сицилийский пролив, составил 16 тысяч 935 человек, что на 80,13 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время на итальянском побережье высадились порядка 3 тысяч тунисцев, 2,5 тысячи выходцев из эритрейцев, 1,5 тысячи суданцев, 1,2 тысячи нигерийцев, а также выходцы из Кот-д’Ивуара, Мали, Гвинеи, Пакистана, Ирака и Алжира.
Число несовершеннолетних, прибывших в страну без сопровождения взрослых, составило на сегодняшний день 2 тысячи 649. Наибольший наплыв мигрантов с африканского побережья испытывают на себе порты Поццало, Катания, Мессина, Аугуста, Трапани, Лампедуза, Палермо, Порто-Эмпидокле, Кротоне, Реджо-ди-Калабрия и Кальяри. Всего же с начала этого года через Средиземное море в Европу (Италию, Испанию и Грецию) прибыли 45 тысяч 808 человек.
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