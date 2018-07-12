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Почти 800 беженцев вернулись в свои дома в сирийской провинции Дераа
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Почти 800 беженцев вернулись в свои дома в сирийской провинции Дераа 

Российская Газета 17 часов назад
Фото: Российская Газета
Российские военные вывели из населенного пункта Босра-эш-Шам очередную колонну беженцев. Почти 800 человек на автобусах, машинах и мотоциклах направились в освобожденный от боевиков населенный пункт Эн-Найм в провинции Дераа. Операция состоялась благодаря успешно проведенным переговорам с участием представителей России.
Теперь люди могут вернуться в свои дома и начать налаживать мирную жизнь. В Центре по примирению в Сирии ТАСС сообщили, что среди тех, кто покинул Босра-эш-Шам, были 40 боевиков, сложившие оружие.
"Нам надоела эта война. На нас с разных сторон оказывали давление, чтобы мы выступили против сирийских войск. Но мы своими глазами увидели, что должны помочь правительственной армии", — рассказал бывший солдат незаконной вооруженной группировки Ясим Мухаммед Абуд. По его словам, главные полевые командиры покинули страну и уехали в Иорданию.
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