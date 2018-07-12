НАТО пообещала усилить свою роль в борьбе против терроризма

Брюссель , 11 июля / Синьхуа / — Страны-члены НАТО решительно намерены усиливать роль организации в борьбе против терроризма. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время встречи с представителями СМИ после саммита с участием лидеров стран-членов организации. "Мы намерены защищать наши достижения в борьбе против ИГ и не дать террористам вернуться. В связи с этим мы сегодня положили начало новой тренировочной миссии в Ираке и приняли решение об усилении поддержки наших партнеров", — подчеркнул глава НАТО. В соответствии с обнародованным сегодня заявлением, лидеры стран-членов НАТО решили увеличить поддержку сил безопасности Афганистана , предоставить большее число тренировочного персонала и продлить финансовую помощь. НАТО также приняла решение о создании новых гибридных подразделений и использовании национальных кибернетических возможностей стран-членов организации для противодействия гибридным вызовам. —0—