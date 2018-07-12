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НАТО пообещала усилить свою роль в борьбе против терроризма
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НАТО пообещала усилить свою роль в борьбе против терроризма 

ИА Синьхуа 21 час назад
Брюссель, 11 июля /Синьхуа/ — Страны-члены НАТО решительно намерены усиливать роль организации в борьбе против терроризма. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время встречи с представителями СМИ после саммита с участием лидеров стран-членов организации.
"Мы намерены защищать наши достижения в борьбе против ИГ и не дать террористам вернуться. В связи с этим мы сегодня положили начало новой тренировочной миссии в Ираке и приняли решение об усилении поддержки наших партнеров", — подчеркнул глава НАТО.
В соответствии с обнародованным сегодня заявлением, лидеры стран-членов НАТО решили увеличить поддержку сил безопасности Афганистана, предоставить большее число тренировочного персонала и продлить финансовую помощь.
НАТО также приняла решение о создании новых гибридных подразделений и использовании национальных кибернетических возможностей стран-членов организации для противодействия гибридным вызовам. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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