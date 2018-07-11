В Афганистане вооруженные люди напали на департамент образования

МОСКВА , 11 июл — РИА Новости . Группа вооруженных людей совершила нападение на департамент образования в административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана , один человек погиб, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местных чиновников. Нападение было совершено в среду утром в городе Джелалабаде . По данным чиновников, в ходе столкновения с группой нападавших погиб охранник. Как сообщает телеканал, столкновения продолжаются. Источник в правительстве сообщил агентству Пажвак, что «нападавшие подожгли офис после того, как подорвали взрывчатку на входе».