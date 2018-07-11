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В Афганистане вооруженные люди напали на департамент образования
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В Афганистане вооруженные люди напали на департамент образования 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Группа вооруженных людей совершила нападение на департамент образования в административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана, один человек погиб, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местных чиновников.
Нападение было совершено в среду утром в городе Джелалабаде. По данным чиновников, в ходе столкновения с группой нападавших погиб охранник.
Как сообщает телеканал, столкновения продолжаются.
Источник в правительстве сообщил агентству Пажвак, что «нападавшие подожгли офис после того, как подорвали взрывчатку на входе».
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