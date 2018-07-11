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Ван И провел переговоры с главой МИД Египта С. Шукри
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Ван И провел переговоры с главой МИД Египта С. Шукри 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 8 июля /Синьхуа/ — Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И сегодня в Пекине провел китайско-египетский межмидовский стратегический диалог с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. Фотографии Синьхуа/Се Хуаньчи
ИА Синьхуа: последние новости
Срочно: КПП на северо-востоке Туниса подвергся нападению боевиков Ван И встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Джибути М.Юсуфом Совместные китайско-египетские предприятия в Экономической зоне Суэцкого канала
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