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Взрыв заминированного автомобиля в Дераа унес жизни восьмерых человек
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Взрыв заминированного автомобиля в Дераа унес жизни восьмерых человек 

Вести.Ru 2 часа назад
Террористы из "Исламского государства" (организация запрещена в России) взяли на себя ответственность за теракт в населенном пункте Заизун, в сирийской провинции Дераа. Как сообщает агентство «Интерфакс», среди погибших есть бойцы армии Асада и несколько террористов.
При этом, несколько отрядов вооруженной оппозиции на западе Дераа согласились сложить оружие. Как отмечает ТАСС, в среду начнутся переговоры с лидерами боевиков сразу в нескольких населенных пунктах о сдаче оружия и военной техники. Будут выработаны условия для благополучного перехода к мирной жизни боевиков и возвращающихся домой мирных жителей.
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