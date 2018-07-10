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Нарышкин обсудил с главами разведслужб Пакистана, Китая и Ирана борьбу с терроризмом
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Нарышкин обсудил с главами разведслужб Пакистана, Китая и Ирана борьбу с терроризмом 

RT на русском 3 часа назад
Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин принял участие в рабочей встрече руководителей разведывательных служб Ирана, Китая и Пакистана. Об этом заявили в пресс-службе СВР.
«В центре внимания находились вопросы борьбы с опасностью усиления террористической организации ИГ* на территории Афганистана. Достигнуто понимание необходимости скоординированных мер по пресечению проникновения террористов ИГ из Сирии и Ирака в афганские провинции для создания там угроз безопасности соседним странам», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Нарышкин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи в Каире обсудили борьбу с терроризмом.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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