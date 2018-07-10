Ещё
Преступники из Египта пытались продать почти 500 археологических ценностей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Преступники из Египта пытались продать почти 500 археологических ценностей 

РИА Новости 10 июля 2018
КАИР, 10 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Полиция Египта пресекла попытку нелегальной продажи за границу почти 500 археологических ценностей в провинции эль-Минья, пишет новостной портал «Йоум7».
Сообщается, что банда, в которую входили рабочие и инженеры из числа местных жителей, вела незаконные раскопки в районе древнего города, расположенного под землей и занимающего территорию примерно два километра в длину и 600 метров в ширину. Предположительно, возраст этого археологического памятника относится к греко-римской эпохе в истории Египта. Объект можно считать очень хорошо сохранившимся. Под землей ученые могут обнаружить многочисленные памятники и постройки, сообщает издание. Преступники вели незаконные раскопки и к моменту задержания планировали продать за границу 483 предмета, относящихся к разным периодам египетской истории.
В частности, в тайнике полицейские обнаружили медные и бронзовые монеты, датируемые II и III веками нашей эры, а также керамический сосуд греко-римского периода. Сотрудники полиции нашли также место нелегальных раскопок, в котором находились обломки древних керамических кувшинов, вероятнее всего, поврежденных в ходе незаконных работ.
Сообщается, что банда, пытавшаяся заработать на продаже археологических ценностей за рубеж, была обезврежена в рамках национального проекта по сохранению культурного наследия, который реализует МВД страны при поддержке министерства по делам памятников древности Египта.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Плевать на торпеды»: зачем Трамп зовет Путина в США129
В МИД Украины неожиданно поддержали Россию183
В Казахстане убили игрока КВН45
Пытки в колонии: первое задержание по громкому делу100
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»1220
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение