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В Египте «черные археологи» обнаружили город греко-римского периода
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В Египте «черные археологи» обнаружили город греко-римского периода 

РИА Новости 10 июля 2018
КАИР, 10 июл — РИА Новости. Сотрудники египетской полиции задержали в провинции Минья на юге Египта группу «черных археологов», открывших, как оказалось в ходе следствия, погребенный под слоями грунта город греко-римского периода.
Как сообщило во вторник МВД арабской республики, правоохранители задержали семерых человек, имевших при себе около полутысячи бронзовых и медных монет, а также керамические горшки. Артефакты относятся к II и III векам нашей эры.
После недолгого допроса, подозреваемые в нелегальной археологической деятельности мужчины показали полицейским на место, где были найдены древние ценности. Прибывшие на место эксперты министерства древностей страны обнаружили скрытый под слоем грунта ранее неизвестный ученым город греко-римского периода. В древнем поселении перед взором специалистов предстала древняя церковь с сохранившимся крестом и колоннами, а также высеченные в скалах могилы.
Несмотря на усилия властей Египта, число преступлений, связанных с незаконными археологическими раскопками и торговлей артефактами, в стране не сокращается. «Черные археологи» используют самую современную технику, маскируют места незаконных раскопок под жилые и хозяйственные постройки.
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