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Премьер Ирака рассказал, к чему могут привести разногласия в Сирии
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Премьер Ирака рассказал, к чему могут привести разногласия в Сирии 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
БАГДАД, 10 июл — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что разногласия в Сирии несут в себе угрозу возобновления деятельности террористической группировки «Исламское государство»*, сообщает официальное иракское телевидение.
"Разногласия в Сирии несут в себе угрозу возобновления деятельности террористической группировки ИГ* и представляют собой опасность для границ с Ираком", — заявил премьер в эфире телеканала.
Он добавил, что операция «Месть мучеников», которую ведут силы безопасности Ирака для зачистки районов между провинциями Дияла, Киркук и Салах-эд-Дин на севере страны, привела к большим результатам в преследовании оставшихся боевиков ИГ*.
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против террористической группировки ИГ*, но позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми «спящими» ячейками.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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