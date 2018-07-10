Военные Южного Судана изнасиловали сотни людей

Правозащитники ООН считают, что суданские военные в период с 16 апреля по 24 мая текущего года убили 232 мирных жителя. Кроме того, как сообщает Reuters, они изнасиловали 120 женщин.

Издание отмечает, что дети и старики подверглись «ужасным актам насилия». Военные подвешивали горожан на деревьях и сжигали заживо в своих домах.

Вооружённый конфликт в стране произошёл в результате раскола «Национально-освободительного движения Судана», который боролся за независимость от Республики Судан. Одни жители поддерживали действующего президента Салву Кииру, другие — выступали против него. Оппозиционное движение возглавил бывший вице-президент Риека Машара.

Ранее News.ru писал о том, что число беженцев, которые уезжают из своих стран из-за конфликтов, достигло 1% от мирового населения. В числе самых опасных государств для жизни оказался Южный Судан.