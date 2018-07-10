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Военные Южного Судана изнасиловали сотни людей
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Военные Южного Судана изнасиловали сотни людей 

News.ru 10 июля 2018
Военные Южного Судана подозреваются в убийствах и насилии мирных жителей. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало местное правительство остановить нападение на граждан и привлечь виновных к ответственности.
Правозащитники ООН считают, что суданские военные в период с 16 апреля по 24 мая текущего года убили 232 мирных жителя. Кроме того, как сообщает Reuters, они изнасиловали 120 женщин.
Издание отмечает, что дети и старики подверглись «ужасным актам насилия». Военные подвешивали горожан на деревьях и сжигали заживо в своих домах.
Вооружённый конфликт в стране произошёл в результате раскола «Национально-освободительного движения Судана», который боролся за независимость от Республики Судан. Одни жители поддерживали действующего президента Салву Кииру, другие — выступали против него. Оппозиционное движение возглавил бывший вице-президент Риека Машара.
Ранее News.ru писал о том, что число беженцев, которые уезжают из своих стран из-за конфликтов, достигло 1% от мирового населения. В числе самых опасных государств для жизни оказался Южный Судан.
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