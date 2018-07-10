Экономический крах в Тунисе грозит политическим хаосом 

Рост инфляции в Тунисе, общий экономический кризис оказывает влияние на политическую обстановку в стране, которая демонстрирует слабость позиций и зависимость от, в том числе, внешних факторов — действий и Запада, и региональных игроков. Такое мнение высказал преподаватель факультета гуманитарных наук ВШЭ Григорий Лукьянов.
Инфляция в Тунисе продолжает расти. По итогам июня она составила 7,8%, прибавив 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Как сообщает Госстат страны, это самый высокий показатель за последние 28 лет.
В мае Центральный банк Туниса поднял ключевую процентную ставку на 100 базисных пунктов до 6,75%, это было второе повышение ставки за три месяца. Ранее источники в правительстве сообщили Reuters, что к концу года инфляция дойдет до 9%.
Политики не могут решить экономические проблемы
Социальные, экономические проблемы влияют на политический климат в стране. На прошлых выборах партия «Ан-Нахда» была вынуждена пойти на компромисс со светскими политическими силами, умерить свои амбиции, говорит Григорий Лукьянов.
"Выяснилось, что у партии нет никакого реального опыта управления страной, нет достаточного доверия со стороны внешних инвесторов, чтобы компенсировать этот неграмотный менеджмент вливаниями денег", — указал эксперт ФБА «Экономика сегодня».
Сейчас наблюдается обратная ситуация. Несмотря на то, что исламисты демонстрируют готовность к диалогу, на то, что во власть вернулись представители светских сил, крайне негативная экономическая конъюнктура не может быть изменена политическими трансформациями.
Давление на власть
Сегодня в самом Тунисе общество прекрасно понимает, что большая часть проблем связана с неэффективностью управления. В нынешних условиях усиливается давление и на парламент, и на правительство, на все политические партии, а все потому, что население хочет перемен.
"Но от действий властей, правительства очень многое не зависит. Вызвано это соседством с Ливией, и тем, что вслед за Ливией значительная часть тунисской экономики находится в теневом секторе, не подвергается налогообложению, аудиту, и не живет по тем законам, по которым живет светлая экономика — экономика, на которую так рассчитывает власть", — пояснил Лукьянов.
Внешние факторы
Кроме того, в политическом смысле перспективы хоть как-то стабилизировать обстановку внутри страны упираются во внешние факторы.
"Надо вспомнить недавний скандал — значительная часть депутатов парламента была связана с агентами влияния Объединенных Арабских Эмиратов. Тунис в определенной степени оказывается в сфере конфликта между Катаром, поддерживающим исламистские силы, и ОАЭ, выступающим как сторонник светских сил. Обе эти страны, по сути, маленькие региональные державы, обладают колоссальными финансовыми ресурсами, способными и дестабилизировать, и стабилизировать ситуацию в Тунисе", — сказал эксперт, уточнив, что обстановка в Тунисе зависит не только от внутренних факторов, а также от МВФ, США, но и от региональных игроков.
Действительно, экономический кризис в стране набирает обороты, контроль над ситуацией отсутствует. Объем товарооборота между Тунисом и Ливией за последнее время снизился в два раза, с $2 млрд до $1 млрд Экспорт из страны в последние пять лет упал на 20%. Растет внешний долг страны, при этом на помощь Запада и в целом инвесторов надеяться особо не приходится. Напомним, что экономические связи Туниса с внешними партнерами сильно усложнились. Международный валютный фонд оказывается сотрудничать со страной, так же как и другие иностранные кредиторы. Это вызвано, в том числе, включением Туниса в черный список FATF за отмывание нелегальных денег и финансирование террористических организаций.