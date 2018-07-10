Экономический крах в Тунисе грозит политическим хаосом

Григорий Лукьянов. Рост инфляции в Тунисе , общий экономический кризис оказывает влияние на политическую обстановку в стране, которая демонстрирует слабость позиций и зависимость от, в том числе, внешних факторов — действий и Запада, и региональных игроков. Такое мнение высказал преподаватель факультета гуманитарных наук ВШЭ

Инфляция в Тунисе продолжает расти. По итогам июня она составила 7,8%, прибавив 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Как сообщает Госстат страны, это самый высокий показатель за последние 28 лет.

В мае Центральный банк Туниса поднял ключевую процентную ставку на 100 базисных пунктов до 6,75%, это было второе повышение ставки за три месяца. Ранее источники в правительстве сообщили Reuters , что к концу года инфляция дойдет до 9%.

Политики не могут решить экономические проблемы

Социальные, экономические проблемы влияют на политический климат в стране. На прошлых выборах партия «Ан-Нахда» была вынуждена пойти на компромисс со светскими политическими силами, умерить свои амбиции, говорит Григорий Лукьянов.

"Выяснилось, что у партии нет никакого реального опыта управления страной, нет достаточного доверия со стороны внешних инвесторов, чтобы компенсировать этот неграмотный менеджмент вливаниями денег", — указал эксперт ФБА «Экономика сегодня»

Сейчас наблюдается обратная ситуация. Несмотря на то, что исламисты демонстрируют готовность к диалогу, на то, что во власть вернулись представители светских сил, крайне негативная экономическая конъюнктура не может быть изменена политическими трансформациями.

Давление на власть

Сегодня в самом Тунисе общество прекрасно понимает, что большая часть проблем связана с неэффективностью управления. В нынешних условиях усиливается давление и на парламент, и на правительство, на все политические партии, а все потому, что население хочет перемен.

"Но от действий властей, правительства очень многое не зависит. Вызвано это соседством с Ливией , и тем, что вслед за Ливией значительная часть тунисской экономики находится в теневом секторе, не подвергается налогообложению, аудиту, и не живет по тем законам, по которым живет светлая экономика — экономика, на которую так рассчитывает власть", — пояснил Лукьянов.

Внешние факторы

Кроме того, в политическом смысле перспективы хоть как-то стабилизировать обстановку внутри страны упираются во внешние факторы.

"Надо вспомнить недавний скандал — значительная часть депутатов парламента была связана с агентами влияния Объединенных Арабских Эмиратов . Тунис в определенной степени оказывается в сфере конфликта между Катаром, поддерживающим исламистские силы, и ОАЭ, выступающим как сторонник светских сил. Обе эти страны, по сути, маленькие региональные державы, обладают колоссальными финансовыми ресурсами, способными и дестабилизировать, и стабилизировать ситуацию в Тунисе", — сказал эксперт, уточнив, что обстановка в Тунисе зависит не только от внутренних факторов, а также от МВФ США , но и от региональных игроков.