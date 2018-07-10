Ван Цишань встретился с генеральным секретарем ЛАГ и главой МИД Египта

Китай неизменно поддерживает арабские страны в поиске подходящих для них путей развития в целях реализации мира, стабильности, развития и процветания в регионе, заявил Ван Цишань. Китай приветствует активное участие арабских стран в строительстве «Пояса и пути» и надеется на повышение роли ЛАГ в стимулировании дружественного сотрудничества между Китаем и арабскими государствами, отметил он.

Во время встречи с Самехом Шукри Ван Цишань сказал, что Китай готов наращивать практическое сотрудничество с Египтом во всех областях, чтобы добиться больших результатов в развитии китайско-египетского всестороннего стратегического партнерства в новую эпоху, а также содействовать развитию отношений между Китаем и арабскими и африканскими странами.

По словам главы МИД Египта, Египет намерен активно участвовать в строительстве «Пояса и пути», расширять сферы обменов и сотрудничества с Китаем, усиливать координацию в деле мирного развития в регионе с тем, чтобы поднять традиционную дружбу между двумя странами на новую высоту. -0-