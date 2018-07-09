В ЕП предложили создать черные списки перевозчиков мигрантов в Европу

"Мы запустили ряд инициатив: необходимо создать черный список организаций-перевозчиков, не отдельных лиц, а объединений, в Африке и Европе работают над тем, чтобы привозить детей из женщин на север. Это же организации, участвующие в перевозке наркотиков и оружия. Эти списки нужны для совместной борьбы с ними европейских и африканских стран", — заявил Таяни иностранным журналистам в Риме, вернувшись из Ливии

Он подчеркнув, что зачастую наиболее крупные из этих группировок участвуют в террористической деятельности.

По его словам, помочь в восстановлении Ливии и связанной с ним борьбой с нелегальной миграцией должны постоянные инвестиции, и усиление береговой охраны и ВМС страны «для того, чтобы блокировать потоки мигрантов в момент их отправления, чему должен помочь новый европейский фонд размером в 500 миллионов евро».

"Береговая охрана Ливии нуждается в бензине, ремонте своих средств. Мы должны также работать над проведением легитимных выборов в Ливии, которые должны пройти в конце этого или в течение первых трех месяцев следующего года. Европарламент предоставит средства и технический персонал для подготовки и организации голосования. Как и запрашивало ливийское правительство (национального согласия — ред), мы направим парламентариев в качестве наблюдателей, которые должны убедиться, что выборы проходят в самой корректной форме", — подытожил глава Европарламента.