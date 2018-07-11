В Никарагуа число погибших в протестах превысило 350 человек 

МЕХИКО, 11 июл — РИА Новости. Общее число жертв протестов в Никарагуа достигло 351 человека, сообщает в среду правозащитная организация «Никарагуанский центр по правам человека».
По данным организации, только за последние восемь дней в стране убиты в протестах 40 человек. Еще 2,1 тысячи получили ранения, похищены 329 человек.
Портал Prensa отмечает, что из общего числа убитых 306 были гражданскими лицами, 28 — членами военизированных проправительственных отрядов, 16 — полицейскими и один — военным. Больше всего людей — 162 человек — погибло в столице Манагуа.
В Никарагуа с 18 апреля проходят акции протеста на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Ортега отказывается проводить досрочные выборы, как того требует оппозиция.