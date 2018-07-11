В Никарагуа число погибших в протестах превысило 350 человек

МЕХИКО , 11 июл — РИА Новости . Общее число жертв протестов в Никарагуа достигло 351 человека, сообщает в среду правозащитная организация «Никарагуанский центр по правам человека».

По данным организации, только за последние восемь дней в стране убиты в протестах 40 человек. Еще 2,1 тысячи получили ранения, похищены 329 человек.

Портал Prensa отмечает, что из общего числа убитых 306 были гражданскими лицами, 28 — членами военизированных проправительственных отрядов, 16 — полицейскими и один — военным. Больше всего людей — 162 человек — погибло в столице Манагуа