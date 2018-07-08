В Пекине состоялся китайско-египетский межмидовский стратегический диалог 

Пекин, 8 июля /Синьхуа/ — Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И сегодня здесь провел китайско-египетский межмидовский стратегический диалог с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.
Ван И заявил, что китайская сторона намерена усиливать сопряжение стратегий развития с египетской стороной, приветствует участие египетской стороны в совместном строительстве «Пояса и пути», а также углубление сотрудничества во всех сферах, включая производственные мощности, экономику, торговлю, гуманитарную сферу и безопасность. Сторонам необходимо укреплять взаимодействие в международных и региональных делах, поддерживать общие интересы развивающихся стран.
С. Шукри сообщил, что египетская сторона одобряет важную роль китайской стороны в долгосрочном содействии миру и стабильности в регионе Среднего Востока, а также развитию в Африке. Египетская сторона намерена активно участвовать в сотрудничестве в рамках «Пояса и пути», Форума сотрудничества между Китаем и арабскими странами, а также Форума по китайско-африканскому сотрудничеству. —0—