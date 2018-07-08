В Пекине состоялся китайско-египетский межмидовский стратегический диалог

Пекин, 8 июля / Синьхуа / — Член Госсовета КНР , министр иностранных дел Ван И сегодня здесь провел китайско-египетский межмидовский стратегический диалог с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.

Ван И заявил, что китайская сторона намерена усиливать сопряжение стратегий развития с египетской стороной, приветствует участие египетской стороны в совместном строительстве «Пояса и пути», а также углубление сотрудничества во всех сферах, включая производственные мощности, экономику, торговлю, гуманитарную сферу и безопасность. Сторонам необходимо укреплять взаимодействие в международных и региональных делах, поддерживать общие интересы развивающихся стран.