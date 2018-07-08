В Китае заявили о готовности развивать сотрудничество с Египтом

ПЕКИН, 8 июл — РИА Новости Китай готов укрепить стратегическое взаимодействие с Египтом , а также углубить сотрудничество в торгово-экономической, гуманитарной областях и сфере безопасности, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи с главой МИД Египта Самехом Шукри.

Шукри прибыл в Китай для участия в 8-й встрече министров иностранных дел Форума китайско-арабского сотрудничества, который пройдет в Пекине 10 июля.

"Китай придает высокое значение влиянию Египта как крупной арабской и африканской страны, прилагает все усилия для укрепления и развития китайско-египетских отношений всестороннего стратегического партнерства, стремится углублять долгосрочное, стабильное и взаимовыгодное китайско-египетское сотрудничество", — заявил Ван И, слова которого приводят на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

Он добавил, что китайская сторона готова совместно с египетской укреплять и развивать стратегическое взаимодействие, приветствует участие Египта в инициативе «один пояс, один путь», готова развивать сотрудничество в производственных мощностях, торгово-экономической, гуманитарной областях, а также в сфере безопасности.

"Сторонам необходимо усилить взаимодействие по международным и региональным вопросам, защищать общие интересы развивающихся стран", — сказал китайский министр.

Шукри выразил готовность египетской стороны усилить сотрудничество по контактам на высоком уровне, а также поддерживать тесный контакт по международным вопросам. Он также приветствовал усилия Китая, которые он делает на протяжении длительного времени для содействия миру и стабильности на Ближнем Востоке и для развития Африки.