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Срочно: КПП на северо-востоке Туниса подвергся нападению боевиков
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Срочно: КПП на северо-востоке Туниса подвергся нападению боевиков 

ИА Синьхуа 20 часов назад
Тунис, 8 июля /Синьхуа/ — Пограничный КПП в провинции Джендуба на  северо-востоке Туниса в воскресенье подвергся нападению группы
вооруженных лиц. Об этом сообщили в МВД страны. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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