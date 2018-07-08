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Срочно: КПП на северо-востоке Туниса подвергся нападению боевиков
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Срочно: КПП на северо-востоке Туниса подвергся нападению боевиков
ИА Синьхуа
20 часов назад
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Тунис
, 8 июля /
Синьхуа
/ — Пограничный КПП в
провинции Джендуба
на северо-востоке Туниса в воскресенье подвергся нападению группы
вооруженных лиц. Об этом сообщили в МВД страны. —0—
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