Президент Никарагуа отверг требование оппозиции о досрочных выборах

"Здесь правила устанавливаются конституцией,

мы не можем менять их в одночасье, если такая идея пришла в голову группе путчистов", — цитирует Agence France-Presse выступление Ортеги. Нынешний президентский срок никарагуанского лидера истекает в январе 2022 года.

"Тогда мы увидим, отдадут ли люди свои голоса путчистам, которые вызвали такие разрушения", — заявил Ортега.

Ранее представители оппозиции объявили о проведении 24-часовой забастовки 13 июля.

Антиправительственные выступления в стране не прекращаются с середины апреля. Оппозиция и протестующие обвиняют в сопровождающем акции насилии власти и их сторонников. Правительство в конце мая обнародовало заявление, в котором осудило все проявления насилия и указало, что не несет за него ответственность. Между тем число погибших в результате стычек на антиправительственных выступлениях превысило 300 человек.