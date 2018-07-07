Ещё
В Каире иностранку приговорили к 11 годам тюрьмы за оскорбление египтян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Каире иностранку приговорили к 11 годам тюрьмы за оскорбление египтян 

РИА Новости 7 июля 2018
Фото: РИА Новости
КАИР, 7 июл — РИА Новости. Каирский суд приговорил гражданку Ливана Мону аль-Мазбух к 11 годам тюремного заключения за видео, содержание которого сочли оскорбительным для египетского народа, сообщило египетское агентство МЕНА.
Ранее она опубликовала эмоциональное видео с нелицеприятными и нецензурными высказываниями в адрес египтян. Девушка утверждала, что во время своих многочисленных поездок в Египет подвергалась домогательствам, словесным оскорблениям на улицах египетской столицы. По ее словам, это свидетельствует о низком культурном уровне большинства населения страны. Однако позже она удалила это видео и записала другое, в котором извинилась перед всеми египтянами и заявила, что ее слова относятся только к тем, кто неприлично себя вел.
Тем не менее, скандальное видео Моны аль-Мазбух вызвало широкий резонанс в Египте. Многие граждане этой страны требовали ее судебного преследования.
Ливанка была задержана 1 июня по распоряжению генеральной прокуратуры при попытке выехать из Египта.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Плевать на торпеды»: зачем Трамп зовет Путина в США
В МИД Украины неожиданно поддержали Россию
В Казахстане убили игрока КВН
Пытки в колонии: первое задержание по громкому делу
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение