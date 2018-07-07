Ещё
Причастных к атакам в Тегеране боевиков казнили в Иране
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москва ушла по воду
Москва ушла по воду

Причастных к атакам в Тегеране боевиков казнили в Иране 

Деловая газета «Взгляд» 7 июля 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В Иране приведен в исполнение смертный приговор восьми боевикам запрещенной в России террористической группировки ИГ; они были причастны к атакам в Тегеране в 2017 году.
Об этом в субботу сообщило агентство Tasnim в Twitter, передает РИА «Новости».
В июне 2017 года группа из четырех боевиков, переодетых в женскую одежду, открыла огонь в здании иранского парламента. Позже один из нападавших совершил самоподрыв.
Также атаке подвергся мавзолей имама Хомейни.
В результате погибли 20 человек, ранения получили десятки людей.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Африка обвинила страны Запада в миграционном кризисе из-за разрушения Ливии При нападении в Мали погибли шесть французских военных Сенатор США после визита в Россию призвал пересмотреть санкции против Москвы
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло12
Савченко избили в Киеве27
В московском метро произошло самоубийство91
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал12
Москва ушла под воду6
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
00:15
В Румынии рухнул МиГ-21
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение