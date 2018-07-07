Причастных к атакам в Тегеране боевиков казнили в Иране

Об этом в субботу сообщило агентство Tasnim в Twitter, передает РИА «Новости»

В июне 2017 года группа из четырех боевиков, переодетых в женскую одежду, открыла огонь в здании иранского парламента. Позже один из нападавших совершил самоподрыв.

Также атаке подвергся мавзолей имама Хомейни.

В результате погибли 20 человек, ранения получили десятки людей.