Причастных к атакам в Тегеране боевиков казнили в Иране 

В Иране приведен в исполнение смертный приговор восьми боевикам запрещенной в России террористической группировки ИГ; они были причастны к атакам в Тегеране в 2017 году.
Об этом в субботу сообщило агентство Tasnim в Twitter, передает РИА «Новости».
В июне 2017 года группа из четырех боевиков, переодетых в женскую одежду, открыла огонь в здании иранского парламента. Позже один из нападавших совершил самоподрыв.
Также атаке подвергся мавзолей имама Хомейни.
В результате погибли 20 человек, ранения получили десятки людей.