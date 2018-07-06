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Теракт в сирийской провинции Дейр-эз-Зор: не менее 18 человек погибли
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Теракт в сирийской провинции Дейр-эз-Зор: не менее 18 человек погибли 

Вести.Ru 6 июля 2018
В населенном пункте Эль-Бусейра в провинции Дейр-эз-Зор террористы из группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в России) взорвали заминированный автомобиль у лагеря курдских бойцов из коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС). О происшествии сообщил в пятницу, 6 июля, новостной портал «Ан-Нашра».
Как уточняется, в результате диверсии погибли 18 человека, в том числе 10 бойцов СДС и один полевой командир.
30 июня террористы устроили взрыв у штаба курдских отрядов в городе Хасеке, напоминает ТАСС. В результате атаки погиб один мирный житель и еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести.
Банды ИГИЛ удерживают в своих руках три района в провинции Дейр-эз-Зор — Суса, Хаджин и Эш-Шаафа. Всего после разгрома основных сил «Исламского государства» осенью 2017 года в провинциях Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке под контролем террористов остается менее трех процентов территории Сирии.
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