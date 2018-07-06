Теракт в сирийской провинции Дейр-эз-Зор: не менее 18 человек погибли 

В населенном пункте Эль-Бусейра в провинции Дейр-эз-Зор террористы из группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в России) взорвали заминированный автомобиль у лагеря курдских бойцов из коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС). О происшествии сообщил в пятницу, 6 июля, новостной портал «Ан-Нашра».
Как уточняется, в результате диверсии погибли 18 человека, в том числе 10 бойцов СДС и один полевой командир.
30 июня террористы устроили взрыв у штаба курдских отрядов в городе Хасеке, напоминает ТАСС. В результате атаки погиб один мирный житель и еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести.