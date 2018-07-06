СМИ: не менее 18 человек погибли в результате теракта в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

По его информации, жертвами диверсии стали 18 человек, среди погибших 10 бойцов СДС и один полевой командир.

30 июня террористы устроили взрыв у штаба курдских отрядов в городе Хасеке. В результате погиб один мирный житель, еще несколько человек получили ранения.