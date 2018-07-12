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По меньшей мере 26 человек погибли в результате столкновения боевиков группировок афганского «Талибана» с ИГ
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По меньшей мере 26 человек погибли в результате столкновения боевиков группировок афганского «Талибана» с ИГ 

ИА Синьхуа 7 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Кабул, 12 июля /Синьхуа/ — В северной афганской провинции Джаузджан произошла масштабная перестрелка между боевиками группировок афганского "Талибана" и "Исламского государства" /ИГ/, в результате погибли как минимум 26 человек. Об этом сообщили в четверг местные СМИ со ссылкой на армию.
Причиной столкновения источники называют борьбу за сферу контроля. В настоящее время бой еще продолжается.
В сообщениях афганских СМИ говорится, что по меньшей мере 10 талибов погибли и еще 11 получили ранения. А со стороны ИГ были убиты 16 боевиков и ранены 14. —0—
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