По меньшей мере 26 человек погибли в результате столкновения боевиков группировок афганского «Талибана» с ИГ

Кабул , 12 июля / Синьхуа / — В северной афганской провинции Джаузджан произошла масштабная перестрелка между боевиками группировок афганского "Талибана" "Исламского государства" /ИГ/, в результате погибли как минимум 26 человек. Об этом сообщили в четверг местные СМИ со ссылкой на армию.

Причиной столкновения источники называют борьбу за сферу контроля. В настоящее время бой еще продолжается.

В сообщениях афганских СМИ говорится, что по меньшей мере 10 талибов погибли и еще 11 получили ранения. А со стороны ИГ были убиты 16 боевиков и ранены 14. —0—