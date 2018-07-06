В ДНР сообщили о трех погибших за неделю из-за боевых действий

ДОНЕЦК , 6 июл — РИА Новости . Три человека погибли и три получили ранения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю из-за боевых действий, заявил журналистам в пятницу представитель аппарата омбудсмена ДНР.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"С 29 июня по 5 июля 2018 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили три человека, из которых два — военнослужащие… погибли три военнослужащих", — заявил представитель ведомства.

В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года на территории ДНР в результате боевых действий погибли 89 человек, ранения получили 190 человек. Всего с начала конфликта погибли 4656 человек, в том числе 76 детей.