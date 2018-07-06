Ещё
В ДНР сообщили о трех погибших за неделю из-за боевых действий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ДНР сообщили о трех погибших за неделю из-за боевых действий 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 6 июл — РИА Новости. Три человека погибли и три получили ранения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю из-за боевых действий, заявил журналистам в пятницу представитель аппарата омбудсмена ДНР.
Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.
"С 29 июня по 5 июля 2018 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили три человека, из которых два — военнослужащие… погибли три военнослужащих", — заявил представитель ведомства.
В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года на территории ДНР в результате боевых действий погибли 89 человек, ранения получили 190 человек. Всего с начала конфликта погибли 4656 человек, в том числе 76 детей.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко избили в Киеве39
Москва ушла под воду13
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло19
В московском метро произошло самоубийство92
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал13
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение