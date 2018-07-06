Власти Ирака обнаружили останки 5228 погибших в результате боев в Мосуле

Мосул / Ирак /, 6 июля / Синьхуа / — Иракский чиновник в четверг сообщил, что власти страны обнаружили останки 5228 человек, погибших в результате боев в Мосуле. Из них 2658 погибших — это мирные жители, убитые в ходе войны, а 2570 погибших — боевики экстремистской группировки «Исламское государство»

Лайс Ибрагим, возглавляющий рабочую группу в составе пяти человек, заявил корр. Синьхуа, что с момента начала раскопок в августе 2017 года власти Ирака уже обнаружили 5228 тел. Останки мирных жителей были переданы судебно-медицинской службе, а останки боевиков захоронены.

По его словам, раскопки будут продолжены, однако срочно необходимо специальное землеройное оборудование. —0—