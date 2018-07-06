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Власти Ирака обнаружили останки 5228 погибших в результате боев в Мосуле
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Власти Ирака обнаружили останки 5228 погибших в результате боев в Мосуле 

ИА Синьхуа 6 июля 2018
Мосул /Ирак/, 6 июля /Синьхуа/ — Иракский чиновник в четверг сообщил, что власти страны обнаружили останки 5228 человек, погибших в результате боев в Мосуле. Из них 2658 погибших — это мирные жители, убитые в ходе войны, а 2570 погибших — боевики экстремистской группировки «Исламское государство».
Лайс Ибрагим, возглавляющий рабочую группу в составе пяти человек, заявил корр. Синьхуа, что с момента начала раскопок в августе 2017 года власти Ирака уже обнаружили 5228 тел. Останки мирных жителей были переданы судебно-медицинской службе, а останки боевиков захоронены.
По его словам, раскопки будут продолжены, однако срочно необходимо специальное землеройное оборудование. —0—
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