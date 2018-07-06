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РФ предложила ОАЭ участвовать в развитии российской промзоны в Египте
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РФ предложила ОАЭ участвовать в развитии российской промзоны в Египте 

ТАСС 6 июля 2018
КАЗАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. РФ предложила ОАЭ участвовать в освоении российской промзоны в Египте, сказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Предлагаем рассмотреть совместное участие наших государств в освоении Российской промышленной зоны на территории Египта", — сказал он на заседании межправительственной комиссии России и ОАЭ.
Российская промышленная зона в Египте с облегченным налоговым режимом будет создана восточнее города Порт-Саид. Проект планируется реализовать в течение 30 лет, его полный запуск намечен к 2050 году, размер инвестиций оценивается в $7 млрд
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