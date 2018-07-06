РФ предложила ОАЭ участвовать в развитии российской промзоны в Египте

"Предлагаем рассмотреть совместное участие наших государств в освоении Российской промышленной зоны на территории Египта", — сказал он на заседании межправительственной комиссии России и ОАЭ.