Ещё
В Италии призвали снять оружейное эмбарго с Ливии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Италии призвали снять оружейное эмбарго с Ливии 

РИА Новости 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
РИМ, 5 июл — РИА Новости, Александр Логунов. Италия будет добавиться снятия оружейного эмбарго в отношении Ливии для борьбы с нелегальной миграцией, заявил вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини.
"Мы будем работать над тем, чтобы эмбарго в отношении Ливии было снято, потому что единственное, что оно сделало, это оставило власти страны без инициативы ", — заявил Сальвини после переговоров с вице-председателем ливийского президентского совета Ахмедом Майтыгом, отметив, что эмбарго не становится препятствием для перевозчиков людей и оружия.
По словам Сальвини, Италия собирается поднять вопрос оказания поддержки Ливии на встрече с главами МВД ФРГ и Австрии в Инсбруке через неделю.
"Моя цель заключается в том, чтобы сюда не прибывала на лодке… ни одна женщина или ребенок ", — сказал итальянского МВД. По его словам, «в Италию должны приезжать те, у кого есть на это право — на самолете и лучше первым классом».
Оружейное эмбарго в отношении Ливии, которая после свержения и убийства лидера страны Муаммара Каддафи переживает период кризиса и двоевластия, действует с февраля 2011 года.
"Проблема в том, что в распоряжении ливийской полиции и береговой охраны нет средств поддержки. Нам не удается обеспечить безопасность на море, потому что Ливия стала жертвой эмбарго", — заявил, в свою очередь, Майтыг.
Ранее Италия объявила, что передаст Ливии 12 кораблей в рамках борьбы с нелегальной миграцией. Также Сальвини в ходе визита в Ливию заявлял, что для предотвращения притока мигрантов в Европу в африканских государствах «к югу от ливийских границ» необходимо создать несколько центров по приему беженцев.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Плевать на торпеды»: зачем Трамп зовет Путина в США
В МИД Украины неожиданно поддержали Россию
В Казахстане убили игрока КВН
Пытки в колонии: первое задержание по громкому делу
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение