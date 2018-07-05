Пытки и французы удержали ас-Сиси у власти

Осуждение военного переворота 2013 года и авторитарных методов правления пришедшего к власти ас-Сиси не помешало Франции продать Египту оружия на миллиарды долларов. Париж стал надёжным поставщиком оружия для Каира в один из самых проблемных периодов в истории Египта. Но французские власти и оборонные компании оказались вовлечены и в кровавые репрессии. На протяжении пяти лет после переворота реализовывали военную технику и спецоборудование в таких размерах, что это позволило египетским службам безопасности создать существующую систему оруэльского тотального контроля общества. Она используется для искоренения всех форм инакомыслия.

Так, в Египте насчитывается более 100 политических партий, большинство из которых появилось после революции 2011 года, однако все возможные соперники действующего главы государства Абдул-Фаттаха ас-Сиси были арестованы или добровольно снялись с президентских выборов, которые прошли в стране в конце марта 2018-го. Так, представители крупнейших партий «Тагаммуа» и «Вафд» экс-премьер Ахмед Шафик и правозащитник Халед Али отказались от участия в гонке. Представитель военного крыла — бывший глава Генштаба Сами Анана — был арестован, так как продолжал числиться на военной службе и не согласовал с руководством свои президентские амбиции. Борьба действующих властей с «Братьями-мусульманами» (запрещены в РФ ) стала удобным поводом для подавления любой оппозиции, что сказалось не только на политической и общественной жизни Египта, но и на культурной — в сфере искусства.

В июле 2013 года Олланд хотя и мягко, но публично критиковал военный переворот и говорил о долге вернуть египетский народ на путь демократии. Но после разгона военными демонстрации сторонников Мурси на площади Рабаа Аль-Адави французское правительство лишь приостановило на несколько месяцев продажу оружия Египту, а затем снова продолжило военно-техническое сотрудничество. И это несмотря на призыв чиновников Евросоюза (21 августа 2013 года) к государствам-члена блока приостановить передачу оружия в Египет с тем, чтобы оно не использовались для репрессий в стране.

Парадоксально, но Франция никогда не продавала и не доставляла столько оружия Египту, сколько пришлось на последующие годы. Страна стала четвёртым крупнейшим клиентом в области военного экспорта. По данным FIDH, по крайней мере восемь французских компаний, тесно взаимодействующих с правительством, воспользовались ситуацией в Египте, чтобы получить рекордную прибыль. В период между 2010 и 2016 годами поставки французских вооружений в Египет выросли с $46 млн до $1,5 млрд Среди заказанной техники: истребители Rafale, бронемашины, фрегаты типа FREMM, построенные во Франции для ВМС Египта корветы проекта Gowind и выкупленные Каиром после расторжения контракта с Москвой два вертолетоносца типа Mistral, не говоря уже о ракетном, стрелковом оружии и боеприпасах.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Ibrahim Ezzat

Военнослужащий ВС Египта

Особняком стоит оснащение для стрелкового оружия и бронемашин для подавления протестов, а также — спецоборудования для индивидуального (AMESYS/NEXA/AM Systems) и массового перехвата (SUNERIS/ERCOM) данных, для сбора персональных данных (IDEMIA) и контроля толпы (AIRBUS/THALES, SAFRAN, RTD).

Подготовившие доклад по этой теме эксперты Каирского научно-исследовательского института прав человека, Международной федерации за права человека (FIDH), Лиги прав человека и Обсерватория по оружию (OBSARM) заявляют, что стремятся инициировать парламентское расследование и немедленно прекратить военный экспорт и оборудования двойного назначения.

По данным правозащитников, которые ссылаются на документацию египетских силовиков, с 2013 года количество политзаключенных увеличилось на 60 тысяч человек, были проведены тысячи внесудебных казней, увеличилось число смертных приговоров и систематически применяются пытки. Задержания и расправы проходят под лозунгом «тотальной войны с терроризмом», который оправдывает злоупотребления со стороны силовиков. По статистике МВД Египта, за 10 месяцев 2015 года было арестовано 12 тысяч человек по обвинению в «терроризме». Напомним, что террористических атак в стране от этого меньше не стало.

Представляется, что дело здесь в первую очередь в политических факторах и антитеррористической стратегии Египта, которая базируется на принципах ведения боевых действий, мало подходящих для борьбы с радикалами, пользующимися поддержкой населения. Военные операции в условиях информационной блокады порождают слухи о больших жертвах среди мирного населения, которые реальные террористы активно использует для пропаганды, рекрутирования новобранцев и усиления террористической угрозы. Всеобъемлющий подход к борьбе с терроризмом требует не военного напора на радикалов, оппозицию и интеллигенцию, а гибкой стратегии и более-менее открытого политического поля для того, чтобы препятствовать объединению оппозиции и радикалов. Однако пойдёт ли на это президент, представляющий силовое крыло и не допустивший к выборам никого из конкурентов, — вопрос риторический.