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Армия Зимбабве заявила, что не будет вмешиваться в выборы
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Армия Зимбабве заявила, что не будет вмешиваться в выборы 

ИА Синьхуа 5 июля 2018
Хараре, 5 июля /Синьхуа/ — Армия не будет вмешиваться в президентские выборы и выборы парламента, которые пройдут в Зимбабве 30 июля. Участие военнослужащих в политической деятельности является незаконным. Об этом заявил в среду представитель Сил обороны Зимбабве.
Ранее, по сообщению частных СМИ, армия Зимбабве отправила солдат в сельскую местность для оказания поддержки правящему Зимбабвийскому африканскому национальному союзу — Патриотическому фронту. Руководитель общественных связей армии Эверсон Мугвиси / Everson Mugwisi/ заявил корр. Синьхуа, что это «абсурдные» слухи, и как до, так и после выборов армия всегда соблюдает конституцию и закон, никогда не участвует в политической деятельности.
Э. Мугвиси заявил, что во время выборов главной обязанностью армии является охрана законности и общественного порядка, обеспечение мира и спокойствия во время проведения выборов.
В июне этого года, когда президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва участвовал в предвыборном мероприятии во втором крупнейшим городе Зимбабве Булавайо, там произошел взрыв. В результате взрыва несколько человек, в том числе чиновников, были ранены. Пострадал также вице-президент Кембо Мохади. Э. Мнангагва ранен не был. —0—
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