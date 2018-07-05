Армия Зимбабве заявила, что не будет вмешиваться в выборы

Хараре , 5 июля / Синьхуа / — Армия не будет вмешиваться в президентские выборы и выборы парламента, которые пройдут в Зимбабве 30 июля. Участие военнослужащих в политической деятельности является незаконным. Об этом заявил в среду представитель Сил обороны Зимбабве.

Ранее, по сообщению частных СМИ, армия Зимбабве отправила солдат в сельскую местность для оказания поддержки правящему Зимбабвийскому африканскому национальному союзу — Патриотическому фронту. Руководитель общественных связей армии Эверсон Мугвиси / Everson Mugwisi/ заявил корр. Синьхуа, что это «абсурдные» слухи, и как до, так и после выборов армия всегда соблюдает конституцию и закон, никогда не участвует в политической деятельности.

Э. Мугвиси заявил, что во время выборов главной обязанностью армии является охрана законности и общественного порядка, обеспечение мира и спокойствия во время проведения выборов.