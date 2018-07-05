Спецпредставитель генсекретаря ООН по Йемену продолжит посредничество между йеменским правительством и хоуситами по военной операции в Ходейде 

Эль-Кувейт, 5 июля /Синьхуа/ — По поступившим из Саны сведениям, специальный представитель генерального секретаря ООН по Йемену Мартин Гриффитс в среду в Сане заявил, что продолжит посредничество между йеменским правительством и хоуситами по военной ситуации в Ходейде.
М. Гриффитс прибыл в Сану 2 июля и провел трехдневные переговоры с хоуситами. В среду на пресс-конференции в международном аэропорту в Сане спецпосланник отметил, что он провел плодотворные переговоры с руководством хоуситов в целях предотвращения эскалации вооруженных столкновений в Ходейде. Результаты переговоров будут представлены в СБ ООН.
Спецпосланник указал, что он продолжит посредничество между йеменским правительством и хоуситами и в ближайшее время проведет встречу с президентом Абд-Раббу Мансуром Хади.
М. Гриффитс 27 июня посетил йеменский город Аден, однако данный визит не дал никаких результатов.
Правительственные войска Йемена при поддержке коалиции 13 июня развернули военную операцию «Золотая победа» для освобождения Ходейды, 16 июня было объявлено о взятии под контроль международного аэропорта Ходейды.
Ходейда находится на побережье Красного моря и является важным транспортным узлом в Йемене. Город служит важным каналом, связывающим хоуситов с внешним миром, а также единственным коридором для поставок международным сообществом гуманитарной помощи в подконтрольные повстанцам районы. Ранее представители ООН предупредили, что наступление на Ходейду может повлечь за собой гуманитарный кризис. —0—