Спецпредставитель генсекретаря ООН по Йемену продолжит посредничество между йеменским правительством и хоуситами по военной операции в Ходейде

Эль-Кувейт , 5 июля / Синьхуа / — По поступившим из Саны сведениям, специальный представитель генерального секретаря ООН по Йемену Мартин Гриффитс в среду в Сане заявил, что продолжит посредничество между йеменским правительством и хоуситами по военной ситуации в Ходейде.

М. Гриффитс прибыл в Сану 2 июля и провел трехдневные переговоры с хоуситами. В среду на пресс-конференции в международном аэропорту в Сане спецпосланник отметил, что он провел плодотворные переговоры с руководством хоуситов в целях предотвращения эскалации вооруженных столкновений в Ходейде. Результаты переговоров будут представлены в СБ ООН

Спецпосланник указал, что он продолжит посредничество между йеменским правительством и хоуситами и в ближайшее время проведет встречу с президентом Абд-Раббу Мансуром Хади

М. Гриффитс 27 июня посетил йеменский город Аден , однако данный визит не дал никаких результатов.

Правительственные войска Йемена при поддержке коалиции 13 июня развернули военную операцию «Золотая победа» для освобождения Ходейды, 16 июня было объявлено о взятии под контроль международного аэропорта Ходейды.

Ходейда находится на побережье Красного моря и является важным транспортным узлом в Йемене. Город служит важным каналом, связывающим хоуситов с внешним миром, а также единственным коридором для поставок международным сообществом гуманитарной помощи в подконтрольные повстанцам районы. Ранее представители ООН предупредили, что наступление на Ходейду может повлечь за собой гуманитарный кризис. —0—