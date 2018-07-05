Ислам и Сара поднялись на Эльбрус в России и развернули там флаг Египта

Египетская сборная не вышла из группы А на Чемпионате мира по футболу и продемонстрировала неутешительные результаты для болельщиков, но несмотря на это, Ислам Макави и Сара Гали подняли флаг Египта на горе Эльбрус, первой по высоте в Европе. Высота горы составляет 5642 метра, поэтому египтянам понадобилось около девяти дней, чтобы подняться и спуститься.

«Мы столкнулись с множеством трудностей во время подъема на Эльбрус, в том числе с горной болезнью и сильным холодом, когда температура опускалась до —20°C. Это заставляет человека сталкиваться со сложным выбором: желанием все прекратить или реализовать свою мечту. Однако мы с моей коллегой Сарой Гали смогли подняться на вершину и развернуть флаг Египта», — рассказал Ислам Макави о подробностях своего восхождения на вершину Эльбруса.

«Я мечтаю поднять флаг Египта над всеми семью вершинами мира. Это мой второй подъем после горы Килиманджаро, которая считается самой высокой горой на Африканском континенте. Она находится в Танзании », — добавил Ислам Макави.

Восхождение на Эльбрус совпало с участием сборной Египта в Чемпионате мира: «Я хотел после нашего восхождения поприветствовать египетскую команду и игроков, но, к сожалению, я узнал, что команда вылетела с Чемпионата мира. Я поднял флаг Египта 25 июня, а после мы присоединились к группе саудовцев на вершине горы».