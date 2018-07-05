Ещё
Ислам и Сара поднялись на Эльбрус в России и развернули там флаг Египта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ислам и Сара поднялись на Эльбрус в России и развернули там флаг Египта 

ИноСМИ 5 июля 2018
Фото: ИноСМИ
Египетская сборная не вышла из группы А на Чемпионате мира по футболу и продемонстрировала неутешительные результаты для болельщиков, но несмотря на это, Ислам Макави и Сара Гали подняли флаг Египта на горе Эльбрус, первой по высоте в Европе. Высота горы составляет 5642 метра, поэтому египтянам понадобилось около девяти дней, чтобы подняться и спуститься.
«Мы столкнулись с множеством трудностей во время подъема на Эльбрус, в том числе с горной болезнью и сильным холодом, когда температура опускалась до —20°C. Это заставляет человека сталкиваться со сложным выбором: желанием все прекратить или реализовать свою мечту. Однако мы с моей коллегой Сарой Гали смогли подняться на вершину и развернуть флаг Египта», — рассказал Ислам Макави о подробностях своего восхождения на вершину Эльбруса.
«Я мечтаю поднять флаг Египта над всеми семью вершинами мира. Это мой второй подъем после горы Килиманджаро, которая считается самой высокой горой на Африканском континенте. Она находится в Танзании», — добавил Ислам Макави.
Восхождение на Эльбрус совпало с участием сборной Египта в Чемпионате мира: «Я хотел после нашего восхождения поприветствовать египетскую команду и игроков, но, к сожалению, я узнал, что команда вылетела с Чемпионата мира. Я поднял флаг Египта 25 июня, а после мы присоединились к группе саудовцев на вершине горы».
«Поражение египетской сборной в России не было и не будет концом. Сборная была удостоена чести отправиться на Чемпионат мира после 28-летнего отсутствия. Мое приветствие адресовано звезде сборной Египта Мухаммеду Салаху и другим игрокам сборной. Пусть Аллах поможем им в ближайшем будущем», — сказал Ислам.
ИноСМИ: последние новости
Встреча в Хельсинки: возвращение России на Всемирный саммит? Референдум на Донбассе: Почему Путин «слил» тайные переговоры с Трампом Отпечатки пальцев, заключение в тюрьму и депортация «в качестве преступников»: Израиль разворачивает туристов из бывшего Советского Союза
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Плевать на торпеды»: зачем Трамп зовет Путина в США132
В МИД Украины неожиданно поддержали Россию183
В Казахстане убили игрока КВН48
Пытки в колонии: первое задержание по громкому делу104
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»1226
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение