В Тунисе обострилась террористическая угроза

Напомним, что в 2015 году вооруженные боевики вломились в пятизвездочный отель в Порт-эль-Кантауи в Тунисе . Теракт унес жизни 40 туристов, еще 39 человек получили ранения. Местные жители высказывают опасения, что в 2018 году трагедия развернется в гораздо большем масштабе.

На ход событий влияет вытеснение преступной группировки из Сирии . Эксперты предполагают, что в связи с «зачисткой» на Ближнем Востоке боевики ИГ* могут перекочевать в северные провинции: от Бадахшана до Герата и границ с Ираном . Одной из таких привлекательных зон является и Тунис.

Немаловажную роль для судьбы Туниса играет и биография участников ИГ*. Так один из первых лиц в составе преступной группировки Мухаммед Бен Салем аль-Ауни уроженец Туниса. А лидер ИГ* мечтал видеть Тунис в статусе столицы. Что не так уж удивительно, по данным американской консалтинговой компании популярная сегодня туристическая страна на четвертом месте по поставкам кадров в ИГ*.

Ситуацию накаляет и нестабильная политическая обстановка. Накануне в Тунисе избрали нового мэра. Бразды правления передали в руки женщины — Суад Абдеррахим. Однако настораживает не пол нового управленца, а то, что она является сторонницей исламской партии «Ан-Нахда». Эксперты предполагают, что этот факт может привести к ослаблению и без того непрочной позиции светской власти и укрепит радикальные настроения в государстве.

Последние события подталкивают экспертов к выводу, что отдыхать в Тунисе опасно для жизни. Ради собственного благополучия лучше вовремя сдать билеты и выбрать другое направление.