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В Тунисе обострилась террористическая угроза
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В Тунисе обострилась террористическая угроза 

РИА «ФедералПресс» 4 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Напомним, что в 2015 году вооруженные боевики вломились в пятизвездочный отель в Порт-эль-Кантауи в Тунисе. Теракт унес жизни 40 туристов, еще 39 человек получили ранения. Местные жители высказывают опасения, что в 2018 году трагедия развернется в гораздо большем масштабе.
На ход событий влияет вытеснение преступной группировки из Сирии. Эксперты предполагают, что в связи с «зачисткой» на Ближнем Востоке боевики ИГ* могут перекочевать в северные провинции: от Бадахшана до Герата и границ с Ираном. Одной из таких привлекательных зон является и Тунис.
Немаловажную роль для судьбы Туниса играет и биография участников ИГ*. Так один из первых лиц в составе преступной группировки Мухаммед Бен Салем аль-Ауни уроженец Туниса. А лидер ИГ* мечтал видеть Тунис в статусе столицы. Что не так уж удивительно, по данным американской консалтинговой компании популярная сегодня туристическая страна на четвертом месте по поставкам кадров в ИГ*.
Ситуацию накаляет и нестабильная политическая обстановка. Накануне в Тунисе избрали нового мэра. Бразды правления передали в руки женщины — Суад Абдеррахим. Однако настораживает не пол нового управленца, а то, что она является сторонницей исламской партии «Ан-Нахда». Эксперты предполагают, что этот факт может привести к ослаблению и без того непрочной позиции светской власти и укрепит радикальные настроения в государстве.
Последние события подталкивают экспертов к выводу, что отдыхать в Тунисе опасно для жизни. Ради собственного благополучия лучше вовремя сдать билеты и выбрать другое направление.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ
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