В Йемене по меньшей мере 11 человек погибли в результате авиаударов международной коалиции во главе с Саудовской Аравией

Эль-Кувейт , 4 июля / Синьхуа / — По сообщению из Саны , официальный представитель ведомства безопасности Йемена заявил, что во вторник международная коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудары по помещению, где проходила свадьба, в результате чего по меньшей мере 11 человек погибли.

Он сообщил по телефону журналистам агентства Синьхуа, что истребитель коалиции во вторник во второй половине дня бомбардировал помещение, где проходила свадьба, в результате чего по крайней мере 11 человек погибли и 11 получили ранения, большинство жертв — женщины и дети.

В последнее время возглавляемая Саудовской Аравией коалиция активизировала удары по объектам на территории Йемена. 25 июня они нанесли удары по городу Амран, в результате которых по крайней мере 9 человек погибли, в том числе женщины и дети. —0—