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В Йемене по меньшей мере 11 человек погибли в результате авиаударов международной коалиции во главе с Саудовской Аравией
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В Йемене по меньшей мере 11 человек погибли в результате авиаударов международной коалиции во главе с Саудовской Аравией 

ИА Синьхуа 4 июля 2018
Эль-Кувейт, 4 июля /Синьхуа/ — По сообщению из Саны, официальный представитель ведомства безопасности Йемена заявил, что во вторник международная коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудары по помещению, где проходила свадьба, в результате чего по меньшей мере 11 человек погибли.
Он сообщил по телефону журналистам агентства Синьхуа, что истребитель коалиции во вторник во второй половине дня бомбардировал помещение, где проходила свадьба, в результате чего по крайней мере 11 человек погибли и 11 получили ранения, большинство жертв — женщины и дети.
В последнее время возглавляемая Саудовской Аравией коалиция активизировала удары по объектам на территории Йемена. 25 июня они нанесли удары по городу Амран, в результате которых по крайней мере 9 человек погибли, в том числе женщины и дети. —0—
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