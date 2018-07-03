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Дамаск призвал сирийских беженцев возвращаться на родину
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Дамаск призвал сирийских беженцев возвращаться на родину 

Российская Газета 3 июля 2018
Фото: 360tv.ru
Власти Сирии призвали мигрировавших за рубеж граждан страны вернуться на родину. Соответствующее заявление во вторник распространило министерство иностранных дел Сирии.
Дамаск предложил гражданам страны, покинувшим ее из-за войны и активности террористов, «вернуться на родину». В заявлении отмечается, что большая часть территории арабской республики была освобождена от террористов. Власти выразили готовность нести ответственность за здоровье, безопасность и обеспечение базовых и ежедневных потребностей своих граждан, в тоже время подчеркивая, что свой вклад должны внести и международные организации.
По данным ООН, в результате гражданской войны из Сирии бежали не менее 4,8 миллиона человек — примерно четверть довоенного населения страны.
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