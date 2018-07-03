Дамаск призвал сирийских беженцев возвращаться на родину

Власти Сирии призвали мигрировавших за рубеж граждан страны вернуться на родину. Соответствующее заявление во вторник распространило министерство иностранных дел Сирии.

Дамаск предложил гражданам страны, покинувшим ее из-за войны и активности террористов, «вернуться на родину». В заявлении отмечается, что большая часть территории арабской республики была освобождена от террористов. Власти выразили готовность нести ответственность за здоровье, безопасность и обеспечение базовых и ежедневных потребностей своих граждан, в тоже время подчеркивая, что свой вклад должны внести и международные организации.

По данным ООН, в результате гражданской войны из Сирии бежали не менее 4,8 миллиона человек — примерно четверть довоенного населения страны.