Италия передаст Ливии корабли для борьбы с нелегальной миграцией

Решение об отправке десяти катеров береговой охраны и двух кораблей финансовой гвардии, а также о запуске программы по обучению персонала для обслуживания судов было принято Советом министров Италии.

По словам итальянского министра транспорта и инфраструктуры Данило Тонинелли, в общей сложности данная инициатива обойдется Риму в 2,5 миллиона евро.

"Мы понимаем, что этого недостаточно, что нужно работать над стабилизацией ситуации… Итальянское правительство и наше министерство активно работают над тем, чтобы положить конец крушениям судов с мигрантами в Средиземном море", — отметил Тонинелли.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока.

По данным Международной организации по миграции (IOM), с начала 2018 года по 20 июня число мигрантов, прибывших морским путем в Европу, составило почти 41 тысячу человек, погибли в Средиземном море 960 человек. За этот же период 2017 года к европейским берегам пристали около 85 тысяч человек, 2133 мигранта утонули.