Fortnite используется для вербовки неонацистов

Кристиан Пикчиолини, с 14 лет состоявший в различных группировках, призывавших сжигать всяких унтерменшей, рассказал о том, что нынче расисты предпочитают вербовать последователей на депрессивных форумах и в компьютерных играх.

Детям и маргинальной молодежи сначала закидывают удочки в виде расистских шуточек или делают разные намеки с подтекстом. Затем, если юнный «ариец» демонстрирует заинтересованность, вербовщики переходят к более уверенным действиям. Пикчиолини утверждает, что потенциальных единомышленников Гитлера сейчас «обрабатывают» во всех популярных играх — Call of Duty, Fortnite и даже Minecraft.

Разумеется, Activision, Mojang и Epic Games никаких комментариев пока не давали.