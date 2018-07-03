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Fortnite используется для вербовки неонацистов
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Fortnite используется для вербовки неонацистов 

GameGuru 1 час назад
Кристиан Пикчиолини, с 14 лет состоявший в различных группировках, призывавших сжигать всяких унтерменшей, рассказал о том, что нынче расисты предпочитают вербовать последователей на депрессивных форумах и в компьютерных играх.
Детям и маргинальной молодежи сначала закидывают удочки в виде расистских шуточек или делают разные намеки с подтекстом. Затем, если юнный «ариец» демонстрирует заинтересованность, вербовщики переходят к более уверенным действиям. Пикчиолини утверждает, что потенциальных единомышленников Гитлера сейчас «обрабатывают» во всех популярных играх — Call of Duty, Fortnite и даже Minecraft.
Разумеется, Activision, Mojang и Epic Games никаких комментариев пока не давали.
Господин Пикчиолини когда-то руководил чикагской группировкой бритоголовых CASH (Chicago Area Skinheads), которая по его заверениям была первой американской бандой неонацистов. В 1996 году Кристиан внезапно поменял свои взгляды, стал музыкантом, написал книгу и начал гастролировать по США с лекциями о доброте и терпимости. Даже заглянул на TED.
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