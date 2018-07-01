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В Мали атаковали французских военных
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В Мали неизвестные атаковали французских военных 

РИА Новости 1 июля 2018
Фото: РИА Новости
Неизвестные атаковали французских военнослужащих на севере Мали, есть жертвы и пострадавшие, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Как сообщает агентство, бомба взорвалась близ французско-малийского патруля в городе Гао. За взрывом последовала стрельба. Есть погибшие и пострадавшие.
Франция проводит в Сахаро-Сахельском регионе операцию "Бархан", целью которой является стабилизация африканского региона Сахель и борьба с терроризмом. С 2013 года Франция направила для участия в операции в Мали около 4 тысяч военнослужащих.
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