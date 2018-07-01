В Мали атаковали французских военных

В Мали неизвестные атаковали французских военных

Неизвестные атаковали французских военнослужащих на севере Мали , есть жертвы и пострадавшие, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Как сообщает агентство, бомба взорвалась близ французско-малийского патруля в городе Гао. За взрывом последовала стрельба. Есть погибшие и пострадавшие.