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Этнический конфликт в Эфиопии унес жизни десятерых
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В Эфиопии десять человек погибли в результате этнического конфликта 

РИА Новости 28 июня 2018
Фото: РИА Новости
По меньшей мере 10 человек погибли, 38 человек пострадали в результате этнического конфликта на западе Эфиопии, сообщает местный телеканал Fana TV со ссылкой на заявление главы бюро юстиции и безопасности Динсы Бейене (Dinsa Beyene).
По данным телеканала, конфликт произошел в городах Асоса, Шеркол и Мао-комо в регионе Бенишангул-Гумуз на западе Эфиопии.
По словам Бейене, полиция задержала 46 человек по подозрению в провокации конфликта.
Как отмечает глава бюро, районы, в которых вспыхнуло насилие, вернулись к спокойствию.
Агентство Синхьхуа в то же время отмечает, что кровопролитный конфликт длится уже три дня. Он начался со ссоры двух человек и привел к спорам между представителям различных этнических групп региона.
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