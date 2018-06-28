Этнический конфликт в Эфиопии унес жизни десятерых

В Эфиопии десять человек погибли в результате этнического конфликта

По меньшей мере 10 человек погибли, 38 человек пострадали в результате этнического конфликта на западе Эфиопии , сообщает местный телеканал Fana TV со ссылкой на заявление главы бюро юстиции и безопасности Динсы Бейене (Dinsa Beyene).

По данным телеканала, конфликт произошел в городах Асоса , Шеркол и Мао-комо в регионе Бенишангул-Гумуз на западе Эфиопии.

По словам Бейене, полиция задержала 46 человек по подозрению в провокации конфликта.

Как отмечает глава бюро, районы, в которых вспыхнуло насилие, вернулись к спокойствию.

Агентство Синхьхуа в то же время отмечает, что кровопролитный конфликт длится уже три дня. Он начался со ссоры двух человек и привел к спорам между представителям различных этнических групп региона.