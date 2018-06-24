В Египте продлили режим ЧП

Еще на три месяца продлили режим чрезвычайного положения в Египте . Такое решение принял египетский парламент, чтобы уничтожить терроризм в стране, где уже несколько месяцев проводится контртеррористическая операция.

Депутаты единогласно проголосовали за, передает ТАСС

Чрезвычайный режим был введен в апреле 2017 года. Тогда в Александрии и Танте смертники подорвались во время праздничных служб по случаю Вербного воскресенья. Погибли 45 человек, 120 получили ранения.

Ответственность за взрывы взяли на себя игиловцы (запрещено в России ).

Египетский президент ас-Сиси объявил о введении чрезвычайного режима на три месяца с возможным продлением.