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В Египте продлили режим ЧП
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В Египте продлили режим ЧП 

Вести.Ru 24 июня 2018
Фото: РИА Новости
Еще на три месяца продлили режим чрезвычайного положения в Египте. Такое решение принял египетский парламент, чтобы уничтожить терроризм в стране, где уже несколько месяцев проводится контртеррористическая операция.
Депутаты единогласно проголосовали за, передает ТАСС.
Чрезвычайный режим был введен в апреле 2017 года. Тогда в Александрии и Танте смертники подорвались во время праздничных служб по случаю Вербного воскресенья. Погибли 45 человек, 120 получили ранения.
Ответственность за взрывы взяли на себя игиловцы (запрещено в России).
Египетский президент ас-Сиси объявил о введении чрезвычайного режима на три месяца с возможным продлением.
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