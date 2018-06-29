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СМИ: взрыв в столице Эфиопии был частью крупного заговора
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СМИ: взрыв в столице Эфиопии был частью крупного заговора 

РИА Новости 29 июня 2018
Фото: Газета.Ru
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Взрыв на митинге в поддержку нового премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда 23 июня, в результате которого пострадали не менее 156 человек и двое погибли, был частью заговора, одновременно со взрывом произошло отключение электроэнергии и наблюдались перебои со связью, передает агентство Рейтер со ссылкой на офис премьера.
В минувшую субботу на митинге в поддержку эфиопского премьера в столице страны Аддис-Абебе произошел взрыв. По словам организатора мероприятия, гранату бросили в сторону трибуны, с которой выступал премьер. Сам премьер-министр не пострадал. В результате взрыва два человека погибли, 156 пострадали. Правительство приняло решение назвать день, когда произошел взрыв, «Днем любви».
"Доказано, что попытка сорвать митинг подразумевала другие намерения в дополнение к подрыву гранаты", — приводит агентство отрывок из заявления офиса премьер-министра. В заявлении отмечается, что «отключение электроэнергии и нарушение в сети электросвязи совпали» со временем взрыва.
"Во-вторых, предпринимаются скоординированные действия экономического саботажа, чтобы увеличить стоимость проживания и, в-третьих, работа многих агентств, предоставляющих различные услуги населению, нарушена", — сообщается в заявлении.
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