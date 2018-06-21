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В ходе полицейской операции в Рио-де-Жанейро убили шесть человек
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В ходе полицейской операции в Рио-де-Жанейро убили шесть человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Depositphotos / AbSandra
МЕХИКО, 21 июн — РИА Новости. Не менее шести человек были убиты, один 14-летний подросток получил ранения в результате крупномасштабной операции против преступности в бразильском Рио-де-Жанейро.
Как сообщает в четверг портал Brasil de Fato, в операции участвовали полицейские и армейские подразделения. Всем убитым было от 20 до 30 лет. Очевидцы рассказали, что в операции участвовал вертолет, который стрелял по предполагаемым преступникам с воздуха, а также танки.
В середине февраля текущего года правительство Бразилии приняло решение передать обеспечение безопасности в штате Рио-де-Жанейро вооруженным силам. По задумке властей, военный контроль над штатом, где очень высок уровень преступности, должен продлиться до конца года. Подобный контроль со стороны военных за целым штатом стал первым случаем с момента принятия последней конституции Бразилии в 1988 году.
Этот шаг стал следствием волны насилия, жертвами которого в 2017 году в штате стали более 6,7 тысячи человек, включая свыше 100 полицейских.
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