СМИ: в сирийской провинции Идлиб прогремел взрыв

Взрыв зафиксирован в населённом пункте Джиср аш-Шугур на северо-западе республики. Ответственность за теракт пока не взяла ни одна из организаций, сейчас местные власти устанавливают причастных к инциденту.

Кроме того, сейчас в городе будет усилено присутствие военных — к нему направили несколько армейских самолётов. Ситуация в Идлибе остаётся неспокойной: бандформирования воюют между собой, накануне в мухафазе радикалы казнили одного из лидеров исламистов.