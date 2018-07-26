СМИ: в сирийской провинции Идлиб прогремел взрыв 

Устройство сдетонировало возле турецкого наблюдательного пункта, передаёт Федеральное агенство новостей.
Взрыв зафиксирован в населённом пункте Джиср аш-Шугур на северо-западе республики. Ответственность за теракт пока не взяла ни одна из организаций, сейчас местные власти устанавливают причастных к инциденту.
Кроме того, сейчас в городе будет усилено присутствие военных — к нему направили несколько армейских самолётов. Ситуация в Идлибе остаётся неспокойной: бандформирования воюют между собой, накануне в мухафазе радикалы казнили одного из лидеров исламистов.
В среду более 150 человек погибли в результате серии терактов в провинции эс-Сувейда на юге Сирии. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).