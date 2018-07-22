Ещё
СМИ: свыше 20 населенных пунктов на юге Сирии перешли под контроль сирийской армии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: свыше 20 населенных пунктов на юге Сирии перешли под контроль сирийской армии 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ТАСС, 22 июля. Бойцы сирийской армии вернули под контроль 21 населенный пункт в южных провинциях Дераа и Эль-Кунейтра. Об этом сообщило в воскресенье агентство SANA.
По его информации, в результате достигнутых с вооруженными группировками соглашений часть боевиков пошла на примирение с властями. Другие предпочли переместиться со своими семьями в провинцию Идлиб, которая остается в руках бандформирований. В субботу в этот регион на северо-западе Сирии выехали на автобусах 2,8 тыс. человек.
Как сообщило агентство, ведутся приготовления к выводу террористов группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) из города Нава к западу от административного центра Дераа (110 км от Дамаска). Операция по их переезду в Идлиб может начаться в ближайшие часы.
По сведениям газеты Al Watan, в Эль-Кунейтре боевики все еще контролируют 10 селений у границы демилитаризованной зоны рядом с линией разделения сирийских и израильских войск на Голанских высотах. В случае успешного завершения переговоров члены незаконных вооруженных формирований начнут в воскресенье сдавать сирийским войскам орудия, минометы и военную технику.
В пятницу сирийские военнослужащие заняли в этом районе восемь селений и вышли к границе демилитаризованной зоны.
ТАСС: последние новости
Посол РФ: ситуацию в Идлибе можно урегулировать по примеру южной зоны деэскалации в Сирии Египет осудил принятый в Израиле закон о национальном характере страны СМИ: палестинские группировки согласились прекратить огонь в Газе
Комментарии  Ещё 403 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США извинились за «неловкую реакцию» на визит Путина39
«Это не президент, а преступник»91
«Это добровольное рабство»167
Обрушился мост через Амур18
«Где логика?»75
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение