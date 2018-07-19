СМИ: операция по выводу боевиков готовится на юге Сирии

ТАСС , 19 июля. Члены незаконных вооруженных формирований готовятся покинуть населенный пункт Умм-Батна в провинции Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии . Как сообщило в четверг агентство SANA, боевики приняли условия капитуляции и будут вывезены на автобусах в Идлиб на север страны.

Ранее в четверг было объявлено о соглашении, достигнутом между сирийскими властями и вооруженной оппозицией. Часть боевиков сдалась войскам и согласилась урегулировать свой статус. Другим, отказавшимся сложить оружие, предоставлена возможность выехать со своими семьями на автобусах на север Сирии.