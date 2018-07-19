СМИ: операция по выводу боевиков готовится на юге Сирии 

ТАСС, 19 июля. Члены незаконных вооруженных формирований готовятся покинуть населенный пункт Умм-Батна в провинции Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии. Как сообщило в четверг агентство SANA, боевики приняли условия капитуляции и будут вывезены на автобусах в Идлиб на север страны.
Ранее в четверг было объявлено о соглашении, достигнутом между сирийскими властями и вооруженной оппозицией. Часть боевиков сдалась войскам и согласилась урегулировать свой статус. Другим, отказавшимся сложить оружие, предоставлена возможность выехать со своими семьями на автобусах на север Сирии.
Провинция Идлиб была захвачена вооруженной оппозицией и террористами из организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в 2015 году. По условиям соглашений о примирении, туда по гуманитарным коридорам вывозили боевиков из радикальных группировок, отказавшихся сдаться сирийским правительственным войскам в Алеппо, Хомсе и Восточной Гуте в окрестностях Дамаска, где проводились антитеррористические операции.